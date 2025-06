Le Oliimpiadi a scuola | il progetto che punta a sensibilizzare sulla corretta gestione dell' olio vegetale esausto

Scopri Oliimpiadi, il progetto che trasforma la gestione dell'olio vegetale esausto in un'avventura educativa per le scuole di Ancona! Con il supporto del Comune e dei partner locali, questo programma innovativo insegna ai ragazzi l'importanza del rispetto ambientale attraverso gesti semplici e quotidiani. Un'opportunità imperdibile per sensibilizzare le nuove generazioni e costruire un futuro più sostenibile, un litro di olio alla volta!

ANCONA – Educare le nuove generazioni al rispetto per l’ambiente partendo da piccoli gesti quotidiani: è questo l’obiettivo di Oliimpiadi, il progetto promosso da Comune di Ancona e AnconAmbiente e Adriatica Oli con la partecipazione di GoodCom, Tea Natura e Conoe. Destinato a tutte le scuole. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Le "Oliimpiadi" a scuola: il progetto che punta a sensibilizzare sulla corretta gestione dell'olio vegetale esausto

Segui queste discussioni su X

SCUOLA, IL MINISTRO INCONTRA LE STUDENTESSE ITALIANE VINCITRICI DELL'OLIMPIADE DI MATEMATICA FEMMINILE EUROPEA. VALDITARA: "ORGOGLIOSO DI UN RISULTATO CHE TESTIMONIA L'ECCELLENZA DELLA SCUOLA ITALIANA". Il M Tweet live su X

Scuola e Olimpiadi, in provincia le lezioni non si fermano: garantita la continuità durante Milano-Cortina 2026 Tweet live su X