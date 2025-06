Le Nba Finals 2025 mi fanno vedere basket ovunque anche nelle ossessioni di Cechov

Mentre le NBA Finals 2025 accendono la passione per il basket, riscopriamo quanto questo sport influenzi anche la nostra cultura. Le ossessioni di Cechov si intrecciano con le emozioni del parquet: ogni dribbling ricorda la danza dei pensieri. In un’epoca in cui il basket è un linguaggio universale, chi non sogna di essere un campione? Scopri come il gioco si infiltra nelle nostre vite quotidiane, trasformando ogni istante in un’azione da palasport.

di Marco Pozzi In questo periodo di NBA Finals (prima partita, Pacers-Thunder, sarĂ nella notte fra giovedì 5 e venerdì 6) si vede il basket ovunque. Capita d’essere a teatro e si pensi come in un palasport. “Vi sono delle idee ossessive: quando uno, ad esempio, pensa sempre, di notte e di giorno, alla luna, e anch’io ho una mia simile luna. Giorno e notte mi affligge un solo pensiero molesto: io devo scrivere, io devo scrivere, io devo. Ho appena finita una novella, che subito, non so perchĂ©, devo scriverne un’altra, e poi una terza, e dopo al terza una quarta. Scrivo senza interruzione, come cambiando i cavalli alle stazioni di posta, e non posso altrimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le Nba Finals 2025 mi fanno vedere basket ovunque, anche nelle ossessioni di Cechov

Programma di avvicinamento alle #NBAFinals : sto scrivendo un pezzo su Siakam, domani seguirĂ il parallelo tra i Big 3 Thunder delle Finals 2012 e quelli di oggi, giovedi pezzo su Indianapolis e Oklahoma City mercati periferici + pezzo presentazione serie. Tweet live su X

31 maggio 2007: 18 anni fa un LeBron James 22enne faceva suonare la "campana della storia", per citare la telecronaca di Tranquillo e Buffa: 25 punti consecutivi contro i Pistons in Gara 5 delle Eastern Conference Finals. Tweet live su X

