Le mamme Miss sfilano in auto e in passerella

Le mamme miss sfilano in auto e in passerella, celebrando la bellezza e l’autenticità della maternità! Durante un evento unico, dieci mamme vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana” hanno dato vita a uno shooting mozzafiato. Questo trend di valorizzazione delle mamme sta conquistando il cuore degli italiani, mostrando che la bellezza non ha età né confini. Un’occasione imperdibile per scoprire come la maternità possa essere sinonimo di stile e passione!

Lo scorso fine settimana, dieci mamme vincitrici di fascia del concorso “Miss Mamma Italiana”, sono state protagoniste di uno shooting fotografico, curato dalla fotografa Gloria Teti. Da Bellaria Igea Marina, a bordo delle spettacolari auto d’epoca del Club “Auto Moto Amici” di Bellaria Igea Marina, le Mamme Miss, hanno raggiunto San Mauro Pascoli, la patria italiana delle calzature, per far visita al calzaturificio ElleG, ad accoglierle, oltre a Lorena e Chiara Giunta, del calzaturificio ElleG, anche il Sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi. Le Mamme Miss, hanno poi sfilato con le prestigiose calzature della linea “Camyla”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le mamme Miss sfilano in auto e in passerella

