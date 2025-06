Le immagini dell' operazione Ragnatela | distrutti i bombardieri russi

Un'operazione audace e strategica sta scuotendo gli equilibri in Russia. Le immagini che arrivano da Kiev rivelano l’efficacia di "Ragnatela", l’offensiva ucraina che, con droni innovativi ma economici, ha messo fuori combattimento i bombardieri russi nascosti negli aeroporti. Un colpo duro e simbolico, che segna una svolta nelle tecniche di guerra moderna. Ma quali sono le conseguenze di questa svolta? Continua a leggere per scoprirlo.

Milano, 4 giu. (askanews) - Bombardieri russi colpiti e distrutti da un drone ucraino. Queste immagini diffuse dal servizio di sicurezza di Kiev mostrano in azione "Ragnatela", nome dell'operazione ucraina su larga scala che ha colpito diversi aeroporti in tutta la Russia distruggendo aerei militari dal valore di miliardi con droni molto meno avanzati. L'operazione è stata pianificata per oltre un anno ed è considerata un grande successo militare da Kiev, dopo 3 anni di guerra in inferiorità numerica per uomini e capacità militare. Secondo quanto riferito dal presidente Zelensky sono stati utilizzati 117 droni ed è stato colpito il 34% dei vettori di missili cruise strategici negli aeroporti militari russi, comprese basi aeree lontane, anche in Siberia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net