Le Iene il monologo di Roberto Saviano | l’amore provato non è mai sprecato perchè l’amore non muore | Video Mediaset

Nell'ultima puntata de "Le Iene", Roberto Saviano ha emozionato il pubblico con un monologo potente sull'amore, un tema universale che tocca tutti. "L’amore provato non è mai sprecato", ha affermato, sottolineando come le scelte che facciamo ci plasmino per sempre. In un mondo che corre veloce, queste parole ci ricordano l'importanza di fermarci e riflettere su ciò che realmente conta. Un messaggio forte in un'epoca di connessioni fugaci!

Roberto Saviano è protagonista e Le Iene Show di un monologo sull’amore e su quelle scelte che ti cambiano per sempre la vita. Il monologo di Roberto Saviano a Le Iene Show. Durante l’ultima puntata de Le Iene Show, Roberto Saviano è stato ospite con un toccante monologo sull’amore. Lo scrittore, giornalista, sceneggiatore e conduttore televisivo balzato alla grande popolarità grazie al romanzo “Gomorra” ha stupito con un monologo in cui ha aperto tutto il suo cuore. “ Vivo da 20 anni sotto protezione. Il processo contro il boss accusato di avermi minacciato va avanti da 16 anni. Molte volte mi sono chiesto: ne è valsa la pena vivere così? ” – inizia così il monologo di Roberto Saviano a Le Iene. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Le Iene, il monologo di Roberto Saviano: “l’amore provato non è mai sprecato perchè l’amore non muore” | Video Mediaset

Articoli recenti che potrebbero piacerti

“Mi ha fatto a pezzi” il monologo di Sophie Codegoni sull’ex a Le Iene - Dopo la conferma della Corte di Cassazione sul divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha condiviso la sua toccante esperienza in un monologo per Le Iene.

Segui queste discussioni su X

“È solamente a loro che eventualmente devo delle spiegazioni ma, guarda un po’, sono gli unici due da cui non mi vengono neppure chieste.” Il monologo di Anna Tatangelo a #LeIene Tweet live su X

"Voglio aiutare le associazioni che si occupano di quelle persone che non hanno mai conosciuto l’amore perché non hanno mai avuto giustizia da questa vita.” Il monologo di Francesco Di Leva a #LeIene Tweet live su X

“Questo genocidio, a guardarlo bene, ha le nostre impronte digitali, è sotto i nostri occhi. Negarlo oggi vuol dire essere ignoranti o complici, fermarlo adesso è un obbligo ed è anche l’unico modo per restare umani.” Il monologo di Francesca Albanese a #LeIe Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Il monologo di Roberto Saviano

Secondo msn.com: "Rossella mi ha insegnato che l'amore è fatto di una strana materia. Viene donato ma non si assottiglia. Le sue scorte non si intaccano mai. Può renderti libero anche se vivi incatenato".

Le Iene, ultima puntata di stagione con Fabri Fibra e Roberto Saviano

Si legge su gazzetta.it: Il caso Garlasco, la nuova canzone di Fabri Fibra e Roberto Saviano nell'ultima puntata di Le Iene di questa sera martedì 3 giugno ...

Ultima puntata de Le Iene: Fabri Fibra, Roberto Saviano e i casi di Garlasco e Pifferi

Da ecodelcinema.com: Il gran finale di "Le Iene" il 3 giugno 2025, condotto da Max Angioni e Veronica Gentili, presenta Fabri Fibra, Gaia in Brasile e nuove rivelazioni sui casi di Garlasco e Pifferi.