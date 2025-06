Le Iene Fabri Fibra svela il Nuovo Brano e perché non andrà a Sanremo

Fabri Fibra: «Non vado a Sanremo» e poi svela la nuova canzone con Tredici Pietro, Figlio di Gianni Morandi.

Le Iene, Fabri Fibra si racconta. Ecco le anticipazioni - Fabri Fibra torna in scena con un'intervista che promette di svelare lati inediti del suo mondo. Durante la chiacchierata con Wad a "Le Iene", il rapper non si tira indietro e confessa: “Stanotte, per prepararmi, mi sono visto una serie su Bin Laden”.

Alle iene fabri fibra ci spiega che per il suo pezzo aveva bisogno di un feat con uno che aveva fame di soldi … Così ha deciso di farlo col figlio di Gianni Morandi che nell’intervista ci racconta di quando ha fatto il lavapiatti . Andate a raccontarlo ai bambini di 6 Tweet live su X

Ecco perché - pubblicità a parte - avrei preferito che non fosse mandato in onda il tweet in cui ero citato: tutto viene strumentalizzato per la narrazione precostituita. E si sorvola su svarioni e inesattezze, che sembrano volute solo per calcare la mano. Non è il m Tweet live su X

Fingere di avere la Tourette per monetizzare sui social, che degrado. E come sempre Le Iene in prima fila per fare della pessima informazione e non verificare nulla. #influcirco Tweet live su X

