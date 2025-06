Le fibrosi polmonari al centro | un impegno condiviso per i pazienti

In un contesto in cui le malattie respiratorie stanno diventando una priorità globale, Boehringer Ingelheim investe 6,2 miliardi di euro all’anno nella ricerca per le fibrosi polmonari. Francesco Di Marco ha evidenziato l'importanza di mettere i pazienti al centro della salute pubblica. Questo impegno non solo offre speranza a chi soffre, ma segna una svolta nel modo in cui affrontiamo le sfide sanitarie contemporanee. È ora di agire!

Boehringer Ingelheim, con un investimento annuo di 6,2 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, pari al 24% del fatturato, pone il paziente al centro della sua missione. Lo ha sottolineato Francesco Di Marco, Global Head of Human Pharma Regions, durante la conferenza stampa "Le fibrosi polmonari: un bisogno di salute pubblica insoddisfatto", tenutasi al Senato a Roma. L'evento ha visto la presentazione di un documento con quattro proposte chiave, elaborato da società scientifiche, associazioni di pazienti e rappresentanti istituzionali, per migliorare la gestione delle fibrosi polmonari.

