Le elezioni romene hanno rivelato il peso strategico della diaspora moldava

Le recenti elezioni romene mettono in luce un fenomeno intrigante: il potere della diaspora moldava. In un contesto di crescente pressione geopolitica, la vittoria di Ziarul de Gard? all’European Press Prize sottolinea l'importanza del giornalismo investigativo. Grazie a coraggiose inchieste come "În slujba Moscovei", queste professioniste stanno svelando verità scomode, mentre il mondo osserva con attenzione l'evoluzione della scena politica moldava. Un segnale che i media possono

Quest’anno lo European Press Prize, categoria Investigative Journalism, è stato assegnato per la prima volta a una testata moldava, Ziarul de Gard?, per l’inchiesta “În slujba MoscoveiServing Moscow”, realizzata durante la campagna elettorale per le presidenziali in Moldova nel 2024. Le giornaliste Mariana Nistor e Natalia Zaharescu si sono infiltrate per quattro mesi, sotto copertura, nella rete dell’oligarca Ilan?or, riuscendo a documentare in dettaglio l’attività di compravendita di voti ai danni della candidata Maia Sandu. L’inchiesta ha messo a nudo le crepe di una democrazia in pericolo, provocando la forte mobilitazione elettorale dei cittadini moldavi – fattore essenziale per la vittoria dell’attuale presidente e del sì al referendum sull’Unione europea. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le elezioni romene hanno rivelato il peso strategico della diaspora moldava

Segui queste discussioni su X

Simion chiede l’annullamento delle elezioni in Romania https://ilsole24ore.com/art/simion-chiede-l-annullamento-elezioni-romania-AHsXncr?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1747799513… Tweet live su X

La balla non regge. Per trovarci dentro 4 milioni di morti, le liste elettorali dovrebbero essere grandissime, che so, 1000m x 1000. Per inciso, sai come si chiama il più famoso truccatore di elezioni rumeno? Manipolescu @DanMan_010101 Tweet live su X

Congratulazioni a Nicusor Dan, sindaco di Bucarest, europeista, eletto nuovo presidente della Romania. In tanti ieri sera hanno gioito e invaso il centro di Bucarest con le bandiere della Romania e dell’Europa, gridando “Europa, Europa”, e “Russia, la Romani Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Come disinformazione e interferenze straniere hanno influenzato il "super anno" delle elezioni

Segnala msn.com: Le elezioni europee di giugno hanno visto circa 182 milioni di persone ... quando la Corte costituzionale rumena ha deciso di annullare i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali ...

Elezioni presidenziali in Romania, Dan eletto presidente con il 53,60%, Simion accetta sconfitta

Da msn.com: Il candidato indipendente Nicu?or Dan ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Romania con 6.168.642 voti (53,60 per cento). Il suo avversario, George Simion, ne ha ottenuti 5.339.053 ...

Elezioni: in Romania e Polonia vincono gli europeisti, in Portogallo centrodestra primo ma senza maggioranza

Secondo tpi.it: In Romania e Polonia vincono i centristi pro-Europa, in Portogallo il centrodestra moderato arriva primo ma non ha la maggioranza per governare da solo. Questo l’esito delle tre importanti elezioni ...