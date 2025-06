Le bufale della sinistra sui numeri del referendum sulla cittadinanza

Le recenti dichiarazioni di esponenti della sinistra sul numero di stranieri in attesa di cittadinanza accendono il dibattito su un tema caldo: l'integrazione. Il centro studi Idos smentisce i 2,5 milioni di "vittime" citati, rivelando una realtà ben diversa. Questo colpo di scena mette in luce come la disinformazione possa stravolgere la discussione pubblica. Sarà ora fondamentale un'informazione corretta per affrontare la questione con serietà e responsabilità .

Il centro studi Idos fa chiarezza e smentisce l'esistenza di 2,5 milioni di stranieri «vittime» delle leggi attuali, come sostengono Maurizio Landini e Riccardo Magi. Ridurre l'attesa per diventare italiani interessa solo alla propaganda dem.

