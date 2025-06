Le Borse asiatiche in rialzo grazie alla tenuta del mercato del lavoro USA

Le borse asiatiche riprendono fiato, segnando un rialzo dopo giorni di incertezze. Il mercato del lavoro statunitense si dimostra solido, offrendo un barlume di speranza in un contesto globale segnato dalla guerra dei dazi. Questo intreccio tra economia americana e mercati asiatici è cruciale: mentre l'Europa affronta sfide dirette, la resilienza americana potrebbe riscrivere le regole del gioco. Quali opportunità si apriranno ora?

Le Borse in Asia segnano un rialzo per la prima volta in quattro giorni dopo che i dati hanno mostrato la tenuta del mercato del lavoro statunitense, attenuando i timori che la guerra dei dazi del presidente Donald Trump stia spingendo l'economia mondiale verso un rallentamento. In Europa, dove alle 6 sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% su alluminio e acciaio, per ora i futures sugli indici sono in rialzo, quello sull'Euro Stoxx 50 sale dello 0,3 per cento. Intanto Tokyo guadagna lo 0,87%, Hong Kong lo 0,48%, Shanghai lo 0,38 per cento e l'indice Kospi della Corea del Sud ha fatto un balzo del 2,5% dopo che il Paese ha eletto un nuovo presidente, mettendo fine a sei mesi di caos politico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le Borse asiatiche in rialzo grazie alla tenuta del mercato del lavoro USA

Approfondisci con questi articoli

Borse asiatiche deboli: prese di beneficio dopo accordo Usa-Cina, focus su tensioni globali - Le borse asiatiche si muovono al ribasso, risentendo delle prese di profitto dopo l'accordo tra Stati Uniti e Cina sui dazi.

Segui queste discussioni su X

La giornata odierna si apre positivamente per le borse asiatiche, guidate dall’indice Hang Seng grazie ai tecnologici. In moderato rialzo lo Shanghai Shenzhen, nonostante le preoccupazioni sulla crescita economica in Cina. Avvio cauto e in moderato ribasso Tweet live su X

Cina: a maggio si contrae a sorpresa la manifattura, le borse asiatiche tentano il rimbalzo https://msn.com/it-it/video/altro/cina-a-maggio-si-contrae-a-sorpresa-la-manifattura-le-borse-asiatiche-tentano-il-rimbalzo/vi-AA1FYvkY?ocid=spr_trending&businessverti Tweet live su X

Caffè Affari (ristretto) - 5 cose da sapere prima dell'apertura dei mercati, con @gualtiero_lugli: Le borse asiatiche tentano il rimbalzo, ma resta tensione dazi Oro e petrolio in focus Sorpresa Cina: la manifattura si contrae a maggio Eurozona, oggi il dato Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le Borse asiatiche in rialzo grazie alla tenuta del mercato del lavoro USA

Come scrive quotidiano.net: Le Borse asiatiche segnano rialzi dopo dati positivi sul lavoro USA, nonostante i dazi di Trump. Tokyo e Hong Kong in crescita.

Cina, borse in rialzo nonostante i dazi. Due ricercatori accusati dagli Usa di aver introdotto un fungo patogeno

Da msn.com: L’avvio, mercoledì 4 giugno, dei dazi Usa al 50% su acciaio e alluminio non spaventa le borse asiatiche, che salgono. Semppre forte l’euro contro il dollaro. Intanto resta in carcere negli Stati Uniti ...

Titoli asiatici in rialzo spinti da ipotesi incontro trump-xi jinping, Giappone in flessione

Come scrive gaeta.it: Le borse asiatiche mostrano segnali positivi grazie alle voci su un possibile incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, mentre il Giappone scende per la ristrutturazione di Recruit e la Corea del Sud fe ...