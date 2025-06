Le batterie usate delle auto elettriche trovano nuova vita all' aeroporto di Fiumicino

All’aeroporto di Fiumicino, un’idea rivoluzionaria trasforma le batterie usate delle auto elettriche in una risorsa preziosa. Grazie al progetto Pioneer, il più grande sistema di storage energetico ibrido “second-life” in Italia, l’energia pulita non si ferma nemmeno quando il sole cala. Un passo importante verso un futuro più sostenibile, dove innovazione e rispetto per l’ambiente si incontrano per alimentare il nostro quotidiano.

Energia pulita anche quando il sole non c’è. È stato presentato all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino il più grande sistema di storage energetico che utilizza batterie “second-life” ibride in Italia. Energia rinnovabile per l’aeroporto di Fiumicino Il progetto Pioneer (airPort. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Le batterie usate delle auto elettriche trovano nuova vita all'aeroporto di Fiumicino

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Catl, cosa vuol fare l'azienda che produce le batterie più usate per le auto elettriche - CATL, leader nella produzione di batterie per auto elettriche e guidata dal magnate Zeng Yuqun, si prepara a entrare nel mercato europeo.

Segui queste discussioni su X

Che fine fanno le batterie usate delle auto elettriche? Diventano altre batterie All'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino al via il più grande sistema di storage in Italia che utilizza batterie second-life Tweet live su X

E brava @PolestarCars, che certifica la capacità residua delle batterie delle auto usate che vende. Sapere quanti km potrai fare è cruciale per capire se comprare e quanto valutare la macchina che ti interessa... Tweet live su X