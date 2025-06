Le accuse di Putin | Da Kiev terrorismo per far deragliare i negoziati E Mosca | I Paesi occidentali coinvolti negli attacchi in Russia

In un clima di tensione crescente, le accuse reciproche tra Putin e Kiev alimentano i timori di un’escalation militare senza fine. Mentre Mosca rende nota la conquista di un nuovo villaggio vicino Sumy, le mancate partecipazioni alle riunioni strategiche come quella di Ramstein aggiungono un ulteriore strato di complessità alla crisi. La sfida ora è trovare un varco di dialogo in un contesto di sospetti e accuse incrociate.

I russi conquistano un altro villaggio vicino Sumy. Media, Hegseth non partecipa oggi alla riunione a Ramstein. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Le accuse di Putin: «Da Kiev terrorismo per far deragliare i negoziati». E Mosca: «I Paesi occidentali coinvolti negli attacchi in Russia»

Il vertice delle sedie vuote, niente pace ma nuove accuse tra Russia e Ucraina. Trump: "Tutto fermo finché non vedo Putin" - Il vertice delle sedie vuote si preannuncia come un momento cruciale nel contesto delle tensioni tra Russia e Ucraina.

