Lazza si esibisce di fronte al Duomo per lanciare il nuovo album | Abbiamo riscritto Locura due volte

Lazza colpisce ancora, ma questa volta con un evento che unisce musica e cultura! Per il lancio della riedizione di "Locura", il rapper milanese ha scelto il suggestivo sfondo del Duomo di Milano, regalando un'esperienza unica ai suoi fan. Questo trend dei live in location iconiche sta spopolando, dimostrando come l'arte possa trasformare anche gli spazi più noti in palcoscenici straordinari. Non perdere l'occasione di scoprire la magia di Lazza!

Lazza lancia un nuovo progetto musicale, le riedizione dell'album Locura in jam e con l'orchestra. L'album uscirà a giorni, ma per lanciarlo il rapper milanese ha deciso di organizzare una sessione live con tanto di musicisti su una della terrazze che affacciano sul Duomo di Milano. La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Lazza si esibisce di fronte al Duomo per lanciare il nuovo album: "Abbiamo riscritto Locura due volte"

