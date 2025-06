Lazza la magica live session vista Duomo per presentare Locura Jam + Opera

Venerdì 6 giugno, Lazza torna a sorprendere con “Locura Jam + Opera”: un’esplosiva rivisitazione del suo ultimo disco, suonato live davanti al Duomo di Milano. Questa magica sessione, nata dall’incontro tra rap, musica classica e collaborazioni straordinarie, trasforma ogni nota in un’esperienza unica. Preparati a vivere un concerto che fonde tradizione e innovazione, dimostrando ancora una volta che la musica è un linguaggio senza confini. La sua musica si trasforma in un’ode vibrante alla creatività—e tu non puoi