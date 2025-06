Lazza ha presentato a Milano il progetto Locura Jam + Opera

Lazza sorprende ancora: a Milano presenta il progetto Locura Jam + Opera, un’anticipazione esclusiva del suo imminente tour. Questa doppia versione, frutto della sua visione innovativa fin dall’inizio, è pronta a conquistare i fan e il panorama musicale italiano. Disponibile in pre-order, arriverà il 6 giugno, portando con sé il ritmo travolgente delle sue hit più amate e nuove sorprese sonore da non perdere. La musica di Lazza si prepara a invadere le v està.

che anticipa il tour che lo vedrà dal vivo nei prossimi mesi. Il progetto Locura così come pensato e voluto fin dal giorno 0 da Lazza arriva a compimento: la nuova doppia versione Locura Jam + Opera (Island Records), già disponibile in pre-order, vedrà la luce venerdì 6 giugno. Le hit di Locura cambiano pelle per coronare un sogno artistico che Lazza ha in cantiere da oltre un anno. Che nasce dalla dedizione e dall’instancabile creatività di un artista da oltre 6 miliardi di stream complessivi e 1 Disco di Diamante, 104 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro nel palmares, e prende forma dal desiderio di coinvolgere e radunare musicisti uniti dalla stessa urgenza espressiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu