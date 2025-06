Lavoro e cittadinanza il Comitato per i referendum chiude la campagna

Dopo settimane di impegno e passione, il Comitato per i referendum sul lavoro e cittadinanza si prepara a chiudere la campagna con un evento imperdibile. Un'occasione per rafforzare il messaggio e mobilitare la comunità : venerdì 6 giugno in piazza Trento, i cittadini si uniranno per sostenere i 5 sì fondamentali per un futuro più giusto e inclusivo. È il momento di fare la differenza!

Dopo settimane di attività , iniziative, volantinaggi a Ferrara e in tutta la provincia, il Comitato per i referendum sul lavoro 2025, 5 sì per lavoro e cittadinanza, si appresta agli ultimi giorni di campagna referendaria, verso l'evento conclusivo che si terrà venerdì 6 giugno in piazza Trento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavoro e cittadinanza, il Comitato per i referendum chiude la campagna

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Le televisioni devono parlare di più dei referendum su cittadinanza e lavoro: l’Agcom le richiama - L'Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha sollecitato le televisioni, in particolare la Rai, a intensificare la copertura informativa sui referendum di cittadinanza e lavoro dell'8 e 9 giugno.

Segui queste discussioni su X

Come si vota ai referendum su cittadinanza e lavoro: le informazioni utili da conoscere in vista dell’8 e 9 giugno, dagli orari dei seggi alle modalità di voto. Tweet live su X

Il mio sì all’unico referendum per il lavoro. Quello sulla cittadinanza. 1/ Io voterò sì con convinzione all'unico referendum per il lavoro che troveremo sulla scheda il prossimo 9 giugno: quello per ridurre da dieci a cinque anni il momento in cui un lavoratore extr Tweet live su X