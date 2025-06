Lavori sull' A26 chiusura notturna e deviazione obbligatoria

Attenzione automobilisti! Nella notte tra venerdì e sabato, l'A26 sarà interessata da lavori di pavimentazione che porteranno a una deviazione obbligatoria. Dalle 22 del 6 alle 6 del 7 giugno, chi viaggia da Genova verso Gravellona dovrà seguire la D08 diramazione Gallarate-Gattico. Questo intervento non solo migliorerà la sicurezza stradale, ma si inserisce in un trend più ampio di investimenti nelle infrastrutture nazionali. Restate aggiornati per non

Modifiche alla viabilità sull'A26 nella notte tra venerdì e sabato. Per consentire i lavori di pavimentazione, infatti, dalle 22 del 6 alle 6 del 7 giugno, chi percorre l'A26 da Genova verso Gravellona verrà deviato obbligatoriamente sulla D08 diramazione Gallarate-Gattico, verso la A8.

Lavori in autostrada: nuove chiusure in programma sull'A26 - Nuove chiusure notturne sono programmate per questa settimana sull'A26. Secondo il comunicato di Autostrade per l'Italia, le chiusure sono necessarie per lavori di manutenzione dei pali luce, con limitazioni che inizieranno dalle 22 di martedì 13 fino alle 6 di mercoledì.

