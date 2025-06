Lavori sulla linea AV Napoli-Bari | cancellate le tratte a sud di Caserta ripercussioni sul Sannio

I lavori sulla linea AV Napoli-Bari continuano a far sentire i loro effetti, con la cancellazione delle tratte a sud di Caserta. Un impatto significativo per il Sannio, che si trova al centro di un rinnovato dibattito sul futuro dei trasporti in Italia. Mentre ci si prepara a un’era di viaggi più veloci, è fondamentale non trascurare le comunità locali. Come evolveranno i collegamenti nel nostro paese? La risposta potrebbe sorprenderci!

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono i lavori sull’itinerario Alta Velocità Alta Capacità Napoli – Bari. Nel periodo dall’8 al 15 giugno Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Cancello – Benevento propedeutici al completamento dei lotti Frasso Telesino – Telese e Telese – Vitulano, la cui attivazione è prevista nella seconda metà del 2026. Sui cantieri saranno impegnate mediamente 200 persone al giorno, tra operai e tecnici specializzati di Rfi e delle ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 746 milioni euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavori sulla linea AV Napoli-Bari: cancellate le tratte a sud di Caserta, ripercussioni sul Sannio

