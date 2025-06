Lavori sulla Caserta-Benevento come cambia la circolazione ferroviaria

I lavori di potenziamento sulla linea Napoli-Bari stanno per inaugurare una nuova era nel trasporto ferroviario campano. Dal 8 al 15 giugno, il tratto Caserta-Benevento subirà modifiche significative nella circolazione. Ma non è solo un cambio temporaneo: questi interventi promettono di ridurre i tempi di viaggio e migliorare la connessione tra le città , emblema di una regione in crescita. Rimanete aggiornati e scoprite come queste trasformazioni influenzeranno i vostri spostamenti!

Proseguono i lavori sulla linea Napoli-Bari. Per la realizzazione di interventi di potenziamento strutturale sono previste alcune modifiche alla circolazione ferroviaria nel tratto Caserta-Benevento a partire dalle 23 di domenica 8 giugno e fino all'1 di domenica 15 giugno.

