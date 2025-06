Lavori per l' alta velocità Bari-Napoli | modifiche alla circolazione ferroviaria sui tratti Puglia-Roma

Dal 9 al 14 giugno, la circolazione ferroviaria tra Puglia e Roma sarà bloccata per lavori sull'alta velocità Napoli-Bari. Un passo cruciale verso un futuro di viaggi più rapidi e connessioni migliori! Mentre i treni Frecciarossa e Frecciargento subiscono modifiche, la modernizzazione delle infrastrutture promette un potenziamento fondamentale per il sud Italia. Preparati a un viaggio più veloce e comodo: il futuro è in movimento!

Modifiche alla circolazione ferroviaria, dal 9 al 14 giugno, sulla relazione Puglia-Roma, per lavori di potenziamento infrastrutturale della nuova linea AvAc Napoli-Bari. Durante l'interruzione i treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Roma-Benevento-Foggia-Bari-Brindisi-Lecce sono.

