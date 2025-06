Lavori di riqualificazione al liceo Fazello due sezioni elettorali per il referendum saranno spostate altrove

Il Liceo Fazello si trasforma! I lavori di riqualificazione in corso stanno portando a un cambiamento temporaneo: le sezioni elettorali 4 e 15 verranno spostate per il referendum dell'8 e 9 giugno. Questo è un segno tangibile del rinnovamento che attraversa le nostre scuole, un tema sempre più attuale nella società odierna. Scoprire come l'istruzione si evolve è fondamentale per il futuro dei nostri giovani. Non perdere i dettagli!

Cambiano le sedi di due sezioni elettorali in vista delle prossime consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno. Si tratta delle sezioni numero 4 e 15 del liceo Tommaso Fazello in via De Gasperi, edificio scolastico attualmente interessato da lavori di riqualificazione. Le due sezioni saranno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Lavori di riqualificazione al liceo Fazello, due sezioni elettorali per il referendum saranno spostate altrove

Contenuti che potrebbero interessarti

Cimiteri fiorentini: programmati interventi di riqualificazione per 350mila euro. La mappa dei lavori - Firenze investe oltre 350mila euro per la riqualificazione dei suoi cimiteri. I programmati interventi, approvati dalla giunta, prevedono sia ampliamenti che manutenzione ordinaria e straordinaria.

Segui queste discussioni su X

3/6/25. Il 5/6 alle 17 in Municipio di Chioggia 2° appuntamento su Forte S.Felice:il Comandante Luigi Terra,illustrerà la presenza della Marina Militare e i’ing. Valerio Volpe presenterà poi i lavori di restauro e riqualificazione in corso all'interno del Forte Tweet live su X

Piazza Michelangelo torna a nuova vita: verde, luce e decoro urbano Completato il restyling di uno degli snodi centrali della città , effettuato nell'ambito degli interventi di riqualificazione urbana promossi dall'Amministrazione Trantino. I lavori sono … Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Nova Siri, lavori in ritardo al Liceo: genitori preoccupati

Come scrive basilicata24.it: Mesi di disagi per gli studenti e c’è la concreta possibilità che il plesso non sia pronto per l’inizio del prossimo anno scolastico «Siamo molto preoccupati per il ritardo nei lavori di ...

Via ai lavori all’ex liceo classico: "Tutela del nostro patrimonio"

Scrive ilrestodelcarlino.it: Al via i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento ... gli interventi strutturali sull’ex liceo classico e la riqualificazione della scuola di Sant’Agostino in procinto di partire ...