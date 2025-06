Lavori di manutenzione sul ponte del fosso Acquarossa

Il ponte del fosso Acquarossa, crocevia tra Cupra Marittima e Grottammare, si prepara a un restyling che promette maggiore sicurezza per gli automobilisti. Con la nuova segnaletica e la canalizzazione del traffico, questi lavori non solo migliorano la viabilità , ma rispondono a un trend crescente di attenzione verso le infrastrutture sostenibili. Un passo importante per un turismo sempre più attento alla qualità delle strade!

Lungo la statale Adriatica, sul ponte del fosso Acquarossa, che segna il confine fra i comuni di Cupra Marittima e Grottammare, è stata installata una nuova segnaletica stradale che prelude ad interventi di manutenzione di lunga durata. E’ stata realizzata una canalizzazione del traffico con strisce gialle a terra e sono stati posti cartelli verticali che limitano la velocità a 30 Kmh e segnalano il ristringimento di carreggiata, mentre sui due lati del ponte sono stati montati new jersey di plastica bianchi e rossi per tenere la viabilità distante dai margini della carreggiata. Un intervento che somiglia molto alle attività eseguite nelle Autostrade per mettere in sicurezza i bordo ponte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori di manutenzione sul ponte del fosso. Acquarossa

