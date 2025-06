Lavori di asfaltatura lungo la E45 chiude in orario notturno la galleria ' Roccaccia' a Verghereto

Se viaggi lungo la E45 in provincia di Forlì Cesena, tieni presente che questa notte ANAS ha programmato lavori di asfaltatura nella galleria Roccaccia a Verghereto. Per garantire sicurezza e qualità delle strade, il tunnel sarà temporaneamente chiuso in orario notturno. Al fine di ridurre al minimo i disagi, le chiusure saranno......

Anas ha programmato l'esecuzione dei lavori di pavimentazione della galleria Roccaccia che rendono necessaria la chiusura temporanea del tunnel, per chi viaggia in direzione Ravenna, lungo la E45, in provincia di Forlì Cesena. Al fine di ridurre il più possibile il disagio le chiusure saranno.

