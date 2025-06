Lavori al ponte Pioppa senso unico alternato con semaforo per alcuni giorni

Da oggi, il ponte Pioppa lungo la SP11 tra Novi di Modena e San Possidonio sarà soggetto a senso unico alternato per lavori di manutenzione straordinaria.

Tra Novi di Modena e San Possidonio lungo la strada provinciale 11 è in corso un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza al ponte Pioppa sul fiume Secchia. Per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Lavori al ponte Pioppa, senso unico alternato con semaforo per alcuni giorni

