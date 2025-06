Lavoratori part-time a Palazzo Reale un convegno del Csa-Cisal | Appello a istituzioni e forze politiche

Lavoratori part-time a Palazzo Reale: un convegno del CSA Cisal lancia un forte appello alle istituzioni e alle forze politiche. È urgente un patto trasversale tra governo, enti locali e forze politiche per trasformare i 15 mila impiegati part-time nei Comuni siciliani in lavoratori a tempo pieno, garantendo così servizi essenziali per cittadini e comunità . È il momento di agire per un cambiamento che valorizzi il lavoro e la qualità dei servizi pubblici.

"Serve un patto trasversale tra governo, forze politiche ed enti locali per garantire il passaggio a tempo pieno dei 15 mila lavoratori part-time impiegati nei Comuni siciliani che rappresentano l'80% del personale in servizio. Un contingente indispensabile per garantire i servizi degli enti ma.

Lavoratori part-time nei Comuni, Csa-Cisal: "Urgente il tempo pieno per evitare pensioni da fame" - I lavoratori part-time negli enti locali siciliani si trovano in una situazione critica: da oltre vent'anni attendono il passaggio a tempo pieno.

