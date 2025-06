L’Avellino Basket saluta coach Alessandro Crotti

L'Avellino Basket apre un nuovo capitolo: dopo due stagioni emozionanti, saluta il coach Alessandro Crotti. Questo cambiamento non è solo una fine, ma l'inizio di una nuova era per la squadra biancoverde, in un contesto di rinnovamento che sta caratterizzando il basket italiano. La promozione in Serie A2 rimane un traguardo straordinario, ma quale sarà il prossimo passo? Scopriamo insieme come evolverà la storia dell'Avellino Basket!

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino Basket e coach Alessandro Crotti si separano dopo due stagioni intense e ricche di emozioni. Il club biancoverde ha voluto salutare e ringraziare ufficialmente l’allenatore lombardo per il prezioso contributo offerto alla causa avellinese, culminato con la promozione in Serie A2 ottenuta sul parquet di Montecatini e la partecipazione ai play-in del campionato nella stagione appena conclusa. A sancire il valore dell’esperienza condivisa è il messaggio del presidente Giuseppe Lombardi, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine: “A nome della società e a titolo personale, desidero ringraziare Alessandro per l’impegno, la dedizione e il valore umano e sportivo che ha portato nel nostro progetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’Avellino Basket saluta coach Alessandro Crotti

