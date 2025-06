L' Avellino Basket saluta Alessandro Crotti

L'Avellino Basket dice addio a coach Alessandro Crotti, protagonista di un percorso che ha segnato una storica promozione in A2. Questo cambiamento rappresenta non solo la conclusione di un capitolo, ma anche l’inizio di nuove sfide in un campionato sempre più competitivo. Con la crescita del basket italiano, ogni scelta strategica può fare la differenza: chi sarà il prossimo a scrivere la storia della squadra? Restate sintonizzati!

L’Avellino Basket intende salutare e ringraziare coach Alessandro Crotti, per l’importante contributo offerto al nostro club nelle ultime due stagioni, in cui ha ricoperto l’incarico di capo allenatore. Nel corso di questo viaggio insieme l’Avellino Basket ha colto la storica promozione in A2 sul. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - L'Avellino Basket saluta Alessandro Crotti

Coppa Campania, l'Under 15 dell'Avellino Basket campione - Lo scorso weekend, l'Under 15 dell'Avellino Basket ha conquistato la Coppa Campania ad Angri, battendo l'A.

