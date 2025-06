L’autopsia sul corpo di Martina Carbonaro | Volto irriconoscibile Oggi i funerali

Oggi, la comunità di Afragola si unisce nel dolore per l'addio a Martina Carbonaro, una giovane vita spezzata. I funerali, officiati dal cardinale Battaglia, rappresentano non solo un momento di lutto, ma anche un forte richiamo alla riflessione sulle violenze che colpiscono le donne. Un triste trend che non possiamo ignorare: è tempo di cambiare. La memoria di Martina resta viva, spingendoci verso un futuro più giusto.

I funerali di Martina Carbonaro si terranno oggi (4 Giugno) alle 15, presso la Basilica di Sant’Antonio di Afragola. A celebrarli sarà l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, simbolo di un’intera comunità che si stringe attorno alla famiglia della giovane vittima. Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere saranno a mezz’asta e l’intera città si fermerà per ricordare Martina. Nel frattempo emergono contenuti raccapriccianti dall’autopsia effettuata sul corpo di Martina, uccisa, è quello che emerge con. L'articolo L’autopsia sul corpo di Martina Carbonaro: “Volto irriconoscibile”. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - L’autopsia sul corpo di Martina Carbonaro: “Volto irriconoscibile”. Oggi i funerali

Altri articoli sullo stesso argomento

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Alessio Russo, 26enne di San Tammaro. L’autopsia sul corpo del giovane, per la quale è stato conferito incarico al perito, è stata disposta dalla dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per fare chiarezza sulle cause del decesso avvenuto il 9 maggio a San Prisco.

Segui queste discussioni su X

Il #femminicidio di #MartinaCarbonaro. È in corso l'autopsia sul corpo della 14enne uccisa ad #Afragola da Alessio Tucci, l'ex fidanzato reo confesso. L'esame dovrà chiarire se è stata abbandonata ancora in vita. Di @NicoleRamadori #GR1 Tweet live su X

Martina, i funerali saranno celebrati dal cardinale Battaglia - In corso l'autopsia sul corpo della ragazza, le esequie domani o giovedì @Chiesadinapoli @TgrRai Tweet live su X