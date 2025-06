Lautaro Martinez | Inzaghi? Ho parlato con lui Decisioni personali

Lautaro Martinez, fresco di ritorno in Argentina per le qualificazioni con la sua nazionale, ha parlato a sorpresa dell'Inter e di Inzaghi. Il capitano nerazzurro si è mostrato riflessivo, lasciando intuire le sue impressioni sulla stagione in corso. Tra scelte personali e attese, il suo commento potrebbe essere il primo passo verso una svolta importante. Ma quale sarà il vero giudizio finale sull’Inter? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Lautaro Martinez è arrivato da poco in Argentina, dove giocherà le partite con la sua nazionale. Il capitano dell’Inter si è esposto in aeroporto sulla stagione dell’Inter e su Simone Inzaghi. GIUDIZIO FINALE – Ancora nessuno si è totalmente esposto sulla stagione dell’ Inter. Tra i protagonisti le parole sono state poche e nemmeno il tempo di accettare la finale che Simone Inzaghi ha salutato. L’allenatore ha lasciato il club e ieri sono addirittura arrivati gli annunci ufficiali in pochissimi minuti. L’incontro con la società non è servito a nulla, Inzaghi non sarà più l’allenatore nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Inzaghi? Ho parlato con lui. Decisioni personali»

