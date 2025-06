Lautaro Martinez e il messaggio d’amore per Inzaghi | lo speciale gesto del Toro – FOTO

Lautaro Martinez rompe il silenzio e sorprende tutti con un messaggio d’amore e gratitudine per Simone Inzaghi. Dopo giorni di silenzio, il centravanti argentino condivide parole piene di affetto, lasciando un ricordo indelebile del suo legame con l’allenatore. Un gesto che dimostra quanto il cuore di Lautaro sia ancora legato a quei momenti speciali vissuti insieme all’Inter. La loro storia, tra successi e emozioni, continua ad ispirare i tifosi.

Lautaro Martinez manda uno speciale messaggio a Simone Inzaghi: le parole del centravanti argentino che saluta il tecnico. Dopo due giorni di comprensibile ‘clausura’, Lautaro Martinez ha deciso di rompere il silenzio social per salutare Simone Inzaghi, l’allenatore che ha guidato la sua Inter fino a ieri e con il quale ha sollevato 3 Supercoppe italiane, 2 Coppe Italia, 1 scudetto e sfiorato due volte il sogno Champions League. Poche parole quelle usate dal capitano dell’ Inter che omaggia il ‘Demone’ con una storia su Instagram che ritrae l’argentino abbracciato al piacentino e un: «Grazie di tutto mister» a corredo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez e il messaggio d’amore per Inzaghi: lo speciale gesto del Toro – FOTO

