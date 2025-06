L’aura invisibile del profumo | perché le fragranze ci raccontano?

Il profumo è un racconto invisibile che ci avvolge, un viaggio nei ricordi che segna i momenti della nostra vita. Gelsomino e tabacco non sono solo fragranze, ma emozioni che plasmano la nostra identità. In un'epoca in cui il benessere e l'autenticità sono al centro delle nostre scelte, riscoprire il potere del profumo significa riscoprire noi stessi. Quale aroma racconta la tua storia?

Life&People.it Esistono profumi che non si dimenticano, rimangono attaccati alla pelle, ai nostri ricordi. Odori tanto potenti da plasmare la nostra persona. Gelsomino, fiori d’arancio, tabacco, mughetto sono solamente alcuni degli aromi che associamo all’universo dei profumi, spesso senza considerare la compagine più personale e individuale che ci associamo ad essi, e quanto questi definiscan o la nostra stessa identità. Tra i nostri sensi l’olfatto risulta quello più ricco di fascino per via della sua intrinseca enigmaticità, in grado di evocare emozioni e ricordi in maniera spontanea e subitanea. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

