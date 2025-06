L’aura invisibile del profumo | perché le fragranze ci raccontano?

L’aura invisibile del profumo avvolge la nostra vita, raccontando storie che vanno oltre le parole. Le fragranze, più di un semplice aroma, sono emozioni e ricordi incastonati nella pelle, capaci di plasmare chi siamo. Dalle note floreali al tabacco, ogni profumo diventa un tratto distintivo della nostra personalità, tessendo un legame unico tra interiorità e mondo esterno. Tra i nostri sensi, il più sottile forse è quello che ci permette di comunicare senza parole...

