L' Assemblea regionale approva la mini manovra Schifani | Una prova di compattezza del governo

L’approvazione della mini manovra finanziaria da parte dell’Assemblea regionale siciliana segna un passo fondamentale verso una risposta concreta alle sfide più urgenti del territorio. È una dimostrazione di compattezza del governo e di impegno condiviso per migliorare la vita dei cittadini. Ringrazio la maggioranza per aver accolto il mio invito a non...

"L’approvazione della mini manovra finanziaria da parte dell’Assemblea regionale siciliana rappresenta un risultato importante per dare risposte tempestive a bisogni concreti, a partire dal contrasto alla povertà e al disagio sociale. Ringrazio la maggioranza per avere accolto il mio invito a non. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - L'Assemblea regionale approva la "mini manovra", Schifani: "Una prova di compattezza del governo"

