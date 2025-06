l assalto di lacchiarella il copione sempre uguale e la pista che porta verso l est

L’assalto di Lacchiarella segna un inquietante déjà vu nel panorama della criminalità organizzata. Il copione si ripete: ladri spregiudicati e tecniche sempre più audaci, come l'uso di ruspe per forzare i cancelli. In un'epoca in cui la sicurezza sembra vacillare, questi eventi sollevano interrogativi sul controllo del territorio e sull'evoluzione delle bande criminali. Ci troviamo davvero di fronte a un'emergenza? La risposta è nella prossima mossa delle forze dell

Milano – L’ultimo precedente è recentissimo. Poco meno di due mesi fa, nella notte tra l’8 e il 9 aprile, una batteria di ladri ha preso d’assalto un deposito di materiale tecnologico di San Giuliano Milanese (peraltro già svaligiato nel 2023 con un colpo da 1,5 milioni di euro), usando una ruspa come ariete per buttar giù il cancello. Pure in quel caso, come in quello andato in scena alle 3.15 di ieri al Milano Logistic Center di Lacchiarella, la reazione a mano armata delle guardie giurate ha messo in fuga gli aggressori, costretti a scappare a mani vuote. Pure in quel caso, i banditi hanno posizionato alcune auto di traverso lungo il tragitto e le hanno bruciate per rendere più difficoltoso l’eventuale intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it