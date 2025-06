Lascia l' auto in sosta e la trova con i finestrini spaccati

Ancora un episodio di vandalismo ad Aversa, dove la sicurezza delle auto in sosta è messa a serio rischio. La proprietaria di una vettura ha trovato i finestrini distrutti e documenti rubati. Questo triste evento non è isolato: cresce la preoccupazione per la criminalità urbana, in un contesto dove le città italiane si confrontano con l'aumento della sicurezza pubblica. Un invito a tutti: stare all'erta!

Ancora auto danneggiate ad Aversa. Stavolta accade su via Corcioni dove la proprietaria di una vettura, lasciata in sosta in strada, se l'è ritrovata con i finestrini spaccati. Rubati i documenti dell'auto. A denunciare l'episodio è stata la stessa vittima del raid che ha postato sui gruppi.

