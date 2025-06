Lascia il Milan e va alla Juventus ufficialità in arrivo | Scambio di documenti in corso

Il calcio italiano si prepara a un nuovo capitolo di sorprese: mentre il mercato infiamma le trattative, l'addio di un protagonista del Milan e il suo sbarco in Juventus stanno per diventare ufficiali. Dopo un lungo scambio di documenti, tutto è ormai in dirittura d’arrivo. La sessione di giugno si annuncia calda, con i grandi club pronti a rivoluzionare le proprie rose. Restate sintonizzati, perché il mercato è appena iniziato e il meglio deve ancora arrivare.

Operazione ormai in dirittura d’arrivo tra Milan e Juventus. Il giocatore è pronto a trasferirsi a titolo definitivo al club bianconero. Il mese di giugno è iniziato decisamente in poco scoppiettante per la Serie A. I club italiani, tra cambi di allenatori e possibili colpi in entrata, stanno facendo molto parlare di sé. Tra le squadre più attive troviamo senza dubbio Milan e Juventus, entrambe desiderose di riscatto dopo una stagione di certo non all’altezza delle aspettativa, soprattutto per quanto riguarda i rossoneri. In queste ultime ore i due club stanno finalizzando gli ultimi dettagli per un’operazione ormai conclusa: il giocatore lascia il Milan per unirsi alla Juventus. 🔗 Leggi su Rompipallone.it