L' arte della resa e l' accettazione del sé al Respira Art Festival le opere di Cristiana Giacchetti

ll Respira Art Festival di Forlì, in programma venerdì 6 giugno, promette di essere un'esperienza immersiva tra arte, comicità e musica. Tra gli eventi da non perdere c'è la personale di Cristiana Giacchetti, "Surrender, l'arte della resa". Questo tema invita a riflettere su un aspetto cruciale dell'epoca moderna: l'accettazione del sé. Scoprire come la resa possa diventare un atto liberatorio è un'opportunità imperdibile per tutti noi!

Venerdì 6 giugno il Respira Art Festival torna a Forlì con una serata ricca di eventi, tra mostre, comicità e musica. Tra gli ospiti del Diagonal Loft Club c'è anche l'artista Cristiana Giacchetti che parteciperà con la sua mostra personale "Surrender, l'arte della resa". L'esposizione di.

