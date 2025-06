L' arte dei manifesti delle pellicole | un corso di comunicazione delle opere filmiche

Ferrara, la Città del Cinema, si prepara a riscrivere le regole della comunicazione visiva! Con una partnership storica con Cinecittà, primo centro-nord italiano ad attivarla, nasce un corso innovativo dedicato all'arte dei manifesti cinematografici. Un'opportunità unica per scoprire come il design possa raccontare storie e attirare l'attenzione del pubblico. Scopri come il futuro del cinema si intreccia con la creatività visiva!

Ferrara come prima città del centro nord Italia ad attivare una partnership con Cinecittà. Il risultato è infatti il frutto della collaborazione di Ferrara La Città del Cinema con Cinecittà, brand di cinema italiano famoso nel mondo. Il progetto che vedrà affiancate le due realtà sarà il corso di.

