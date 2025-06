L’arrivo del presidente Mattarella a Rondine In marcia migliaia di giovani per la pace

In un’atmosfera di speranza e dialogo, migliaia di giovani si preparano ad accogliere con entusiasmo il presidente Mattarella a Rondine, simbolo della pace. L’arrivo del capo dello Stato per l’edizione 2025 del YouTopic Fest rappresenta un momento di grande significato, un’opportunità per rafforzare l’impegno condiviso verso un futuro di convivenza e rispetto. Un’occasione che promette di ispirare un nuovo capitolo di speranza e dialogo tra le generazioni.

Firenze, 4 giugno 2025 – Cresce l’attesa per l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Rondine, Cittadella della Pace. L’occasione è la nuova edizione del festival YouTopic Fest, punto di riferimento nazionale e internazionale per chi lavora, studia e si confronta quotidianamente con il conflitto, inteso non come ostacolo, ma come occasione di crescita, trasformazione e riconciliazione. Un’edizione speciale che verrà appunto aperta dal capo dello Stato, in programma dal 6 all’8 giugno 2025, intitolata “ImmaginAzione”. Tre giorni di panel, workshop, mostre, incontri e momenti artistici – con protagonisti artisti, studenti, giornalisti, imprenditori, cittadini e giovani da tutto il mondo – che avranno al centro una sola, potente domanda: come far avanzare i sogni che cambiano il mondo e cacciano gli incubi? Il programma completo “La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Rondine, in apertura di Youtopic Fest, è un evento che onora tutta la comunità toscana e che dimostra lo straordinario valore di questa esperienza e di chi, a partire da Franco Vaccari, l’ha resa possibile”, commenta Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arrivo del presidente Mattarella a Rondine. In marcia migliaia di giovani per la pace

