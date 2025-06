L’area ex Tiong nel mirino degli orientali | Investimenti sulla cittadella di Passo Varano

Ancona si prepara a una svolta epocale: l’area ex Tiong diventa il centro di interessi orientali, con investimenti pronti a trasformare la cittadella di Passo Varano. L'assessore Berardinelli ha svelato che il Co.mo. Group è pronto a riportare la squadra di calcio agli antichi splendori. Questa rinascita non solo rivitalizzerà lo sport locale, ma porterà una ventata di novità in tutta la città, accendendo speranze per un futuro brillante!

Lo ha ribadito ieri mattina l’assessore Daniele Berardinelli durante la presentazione di "Derby, la festa del calcio anconitano": ad Ancona stanno per arrivare investimenti importanti con una ricaduta significativa su tutto lo sport della città. Il Co.mo. Group, infatti, è pronto a rilevare l’Ancona, ma non solo: nello scorso mese di maggio sono arrivati ad Ancona tre emissari della realtà con sede a Singapore, con lo scopo di visitare il Del Conero, il PalaPrometeo Estra Liano Rossini ma anche l’impianto del baseball. Ma non solo. Ecco dunque che l’investimento nel calcio anconetano si legherebbe a quello della possibile gestione di impianti sportivi – e relativi eventi contenuti negli stessi –, compreso quello del baseball, che potrebbe essere trasformato nella sede della prima squadra di calcio anconetana dopo una complessiva opera di rivisitazione, dagli spogliatoi al fondo in erba naturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’area "ex Tiong" nel mirino degli orientali: "Investimenti sulla cittadella di Passo Varano"

Segui queste discussioni su X

Lorena Pavan (@Lorenapavan) Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’area "ex Tiong" nel mirino degli orientali: "Investimenti sulla cittadella di Passo Varano"

Scrive msn.com: Emissari della Co.Mo. Group hanno già visionato la zona. L’interesse per il calcio si allarga. anche al campo da baseball.

Spunta un interesse per l’area ex Tiong. L'assessore Berardinelli: «Stiamo valutando»

Segnala corriereadriatico.it: ANCONA Un interesse per la cosiddetta area ex Tiong è pervenuto nei giorni scorsi sulle cattedre del Comune di Ancona. Tradotto: è stato manifestata la volontà di acquisire informazioni approfondite ...

Ancona, dal mazzo spunta la catena di hotel lusso. Una compagnia internazionale sarebbe interessata al club e all’area ex Tiong: è la carta di Silvetti?

Lo riporta corriereadriatico.it: Che migliorerebbe il biglietto da visita. L’area ex Tiong Non è un mistero: il Comune sta tentando il grande slam. Salvare l’Ancona da un altro disastro e, contemporaneamente, piazzare l’area da sette ...