L’appello di Ghali per il voto risuona con forza: la cittadinanza è una questione di dignità e diritti fondamentali. Il 8 e 9 giugno, italiani e italiane sono chiamati alle urne per un referendum cruciale, che riguarda non solo leggi e privilegi, ma il cuore stesso della nostra identità collettiva. È il momento di far sentire la propria voce: perché il futuro del Paese dipende anche da noi.

AGI - "L'8 il 9 giugno le italiane gli italiani sono chiamati a votare. Questo referendum non è una cosa da ignorare. Si parla di diritti, di lavoro, di cittadinanza e di cosa vuol dire davvero fa parte di un Paese. Io sono nato qui ho sempre vissuto in Italia, ma ho ottenuto la cittadinanza solo diciott'anni. Anche mia madre è diventata cittadina italiana solo quando lo sono diventato io, e questo ha complicato molte cose per entrambi". È l'accorato appello al voto contenuto in una lettera postata sui social dal cantante Ghali, italiano, nato a Milano da genitori di origini tunisine. "C'è chi nasce qui, vive qui da anni, lavora, paga le tasse, cresce figli, parla italiano, si sente italiano a tutti gli effetti, ma non è riconosciuto come cittadino e con un 'si'' chiediamo che bastino cinque anni di vita qui, non 10, per essere parte di questo Paese. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'appello di Ghali per il voto: "La cittadinanza è una questione di dignità"

