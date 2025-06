L' antifurto con fumogeni mette in fuga la banda del buco | due i tentati furti in supermercato

La sicurezza dei negozi è al centro dell'attenzione, e l'innovazione si fa sentire! L'uso di antifurti con fumogeni ha dimostrato la sua efficacia: due tentativi di furto frustrati in un colpo solo! Mentre il crimine si evolve, le tecnologie per proteggere i nostri spazi commerciali fanno altrettanto, rendendo sempre più difficile per i ladri agire. Un punto interessante? La vernice che macchia il denaro, un deterrente visivo che lascia il segno!

Non soltanto il tentato furto nel supermercato dove il sistema antirapina ha macchiato tutti i soldi di vernice, ma anche un secondo tentato colpo andato "in fumo" a causa dei fumogeni. Sono stati due, e non una, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, le attività commerciali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - L'antifurto con fumogeni mette in fuga la "banda del buco": due i tentati furti in supermercato

