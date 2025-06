L’anticiclone tiene duro sole e caldo la fanno da padroni Ma non ovunque | le zone a rischio

Mentre l’anticiclone continua a dominare il centro e sud Italia con sole e temperature elevate, il nord si prepara a una sorpresa: temporali in arrivo! Questa situazione mette in evidenza un trend sempre più evidente: le variazioni climatiche ci sorprendono, creando un’Italia a due velocità. Chi ama il caldo potrebbe dover cambiare piano, mentre per altri sarà l’occasione per riscoprire la bellezza di un temporale estivo. Curioso di sapere dove colpirà il maltempo? Scopriamolo insieme!

L'anticiclone tiene duro e garantisce sole e caldo, ma non su tutta l'Italia visto che in nord del Paese verrà "pizzicato" da un fronte atlantico che dovrebbe portare temporali e maltempo, soprattutto in questa prima parte di settimana. Ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

