L' Antica Pizzeria Da Michele apre a Latina

L’Antica Pizzeria Da Michele, simbolo di autenticità e tradizione partenopea, sbarca a Latina il 9 giugno 2025 in via Don Luigi Sturzo 31. Un’occasione imperdibile per gli amanti della vera pizza napoletana di qualità, che trova in questa città un punto di riferimento strategico e ricco di potenziale. Preparati a vivere un’esperienza gastronomica unica, perché a Latina l’autentica pizza napoletana ha finalmente trovato casa!

L'Antica Pizzeria Da Michele apre a Latina, lunedì 9 giugno, 2025, in via Don Luigi Sturzo 31. “Latina è una città strategica e con un grande potenziale, perché in essa possono convergere sia i locali che i turisti che soggiornano nelle vicinanze - spiega Alessandro Condurro, Ad de l’Antica. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - L'Antica Pizzeria Da Michele apre a Latina

