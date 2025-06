Landini contro Renzi | come votare al referendum

Landini contro Renzi, due protagonisti da sempre ai ferri corti, si confrontano anche sul voto referendario. Domenica 8 e lunedì 9 giugno, gli italiani avranno l’ultima parola sui quesiti che riguardano il lavoro e la cittadinanza. In un panorama politico acceso e in fermento, è fondamentale capire come e perché votare: il vostro futuro dipende da questa scelta, quindi informatevi bene prima di arrivare alle urne.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno le urne saranno nuovamente aperte per i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. In queste settimane i temi dei cinque quesiti su cui dovranno esprimersi gli italiani sono stati al centro di polemiche e discussioni accese. Due sono i volti più noti di questa.

In PrimeTime solo #Mentana dedicherà domani sera su La7 1 speciale #Referendum con ospiti contrapposti #Renzi e #Landini. La #Rai pienamente in linea #TeleMeloni nn assolverà in maniera adeguata al suo ruolo serviziopubblico,dedicandogli solo sca Tweet live su X

Solo Renzi ha avuto il coraggio di dimettersi per aver perso un referendum, detto ciò, questo non è un referendum promosso da Meloni, ma da Landini e Schlein quindi se non si raggiunge il quorum, in un impeto di dignità esagerata, che non hanno, dovrebbe Tweet live su X