L' amore che non muore | clip esclusiva del film con Adèle Exarchopoulos al cinema dal 5 giugno

Preparati a vivere un'esperienza emotiva unica con "L'amore che non muore", in arrivo nei cinema domani, 5 giugno! Questo dramma di Gilles Lellouche esplora il potere delle passioni giovanili, un tema sempre attuale. La clip esclusiva con Adèle Exarchopoulos e François Civil ti farà immergere in un turbinio di emozioni. Scopri come l'amore riesce a oltrepassare il tempo e lo spazio, toccando le corde più profonde del cuore. Non perdertelo!

Al cinema da domani 5 giugno, lo struggente dramma sentimentale di Gilles Lellouche con Adèle Exarchopoulos e François Civil anticipato nella clip esclusiva. L'amore giovane (e non solo). L'attore e regista Gilles Lellouche racconta una passione bruciante nata sui banchi di scuola in L'amore che non muore, dramma sentimentale interpretato dalle star Adèle Exarchopoulos e François Civil, e dalle loro versioni giovani Malik Frikah e Mallory Wanecque, al cinema dal 5 giugno con Lucky Red. Una clip esclusiva presentata da Movieplayer.it anticipa i toni del film svelando il primo incontro tra Jackie e Clotaire, con il giovane "teppista" impegnato, con gli amici, a prendere in giro i ragazzi che scendono dal bus per entrare a scuola e lei che lo affronta senza paura, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'amore che non muore: clip esclusiva del film con Adèle Exarchopoulos, al cinema dal 5 giugno

