l al hilal pronto a pagare la clausola per osimhen c è l ok di inzaghi romano

L’Al-Hilal fa sul serio e sarebbe pronto a sfondare il mercato con una proposta da capogiro per Victor Osimhen. Secondo Fabrizio Romano, c’è una clausola pronta a essere pagata e l’ok di Inzaghi potrebbe essere la chiave per sbloccare questa trattativa. Il futuro dell’attaccante napoletano si fa sempre più incerto, lasciando i tifosi con il fiato sospeso: sarà questa la svolta decisiva?

Nel corso di ‘Dazn Transfer by Fabrizio Romano’, l’esperto di mercato ha riportato un’ultimora sul futuro di Victor Osimhen: « E’ appena arrivata una notizia, pochi secondi prima di iniziare la nostra diretta, e riguarda una proposta formale arrivata dall’Al-Hilal. Uno dei club più ambiziosi in questo momento in Arabia Saudita sta cercando di raggiungere un accordo con Victor Osimhen. Un’altra proposta di contratto è stata inviata e Simone Inzaghi, che ha firmato questo contratto oggi a Parigi, sta tornando a Milano proprio ora dopo la firma. I sauditi stanno spingendo per avere Victor Osimhen come loro attaccante al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it