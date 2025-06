L’Al Hilal presenta Inzaghi con una gaffe | il riferimento è… a Superpippo

L'Al Hilal ha scatenato il web con una presentazione... tutta da ridere! Durante il video di benvenuto a Inzaghi, un dettaglio ha fatto sorridere tifosi e appassionati: al 23esimo secondo, tra le immagini dell’ex tecnico dell’Inter, risuona la celebre telecronaca di Superpippo. Un momento divertente che ha trasformato la sua presentazione in un episodio virale, dimostrando come anche i piccoli incidenti possano rendere un annuncio memorabile. La gaffe si è subito diffusa sui social, regalando un sorriso a

Il club saudita ha pubblicato sui suoi canali social un filmato per presentare il nuovo allenatore. Al 23esimo secondo, mentre si vede l’ex tecnico dell’Inter camminare di spalle, si sente in sottofondo. il commento del gol firmato da suo fratello Pippo. “Inzaghi! Inzaghi! Inzaghi, Inzaghi! Rete! Rete!”: si tratta di un estratto della telecronaca dello storico gol del momentaneo 2-0 firmato da Superpippo in Milan-Liverpool, finale di Champions del 2007. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it