Lago Maggiore a Cannobio torna l' Acqualand

L’estate a Cannobio si colora di divertimento con il ritorno dell’Acqualand, dal 7 giugno fino al primo weekend di settembre! Immerso nel suggestivo Lago Maggiore, questo parco acquatico offre attrazioni imperdibili come il salterello e lo scivolone. Un’occasione perfetta per famiglie e giovani in cerca di avventure rinfrescanti. Non perdere l'opportunità di vivere un'estate indimenticabile in uno dei luoghi più belli d'Italia!

L'Acqualand torna a Cannobio sabato 7 giugno (ore 11) e resta in zona lido fino al primo week end di settembre. Anche per l’estate 2025 la caratteristica cittadina piemontese sulle rive del Lago Maggiore è pronta ad accogliere l'Acqualand e le sue attrazioni: il salterello e lo scivolone di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Lago Maggiore, a Cannobio torna l'Acqualand

Leggi anche questi approfondimenti

Inaugurato The Flag, il nuovo sky bar sul Lago Maggiore - È stato inaugurato ieri, giovedì 15 maggio, a Verbania il nuovo sky bar "The Flag" sul Lago Maggiore.

Segui queste discussioni su X

"L'arte è lo sforzo incessante di competere con la bellezza dei fiori - e non riuscirci mai." Marc Chagall ? Le camelie Foto personale Parco Pallavicino (Terre Borromeo) Lago Maggiore ? Stresa #fotografia #fiori #camelie Tweet live su X

Una nuova rotta sul Lago Maggiore Dal 1° giugno è attivo il nuovo collegamento diretto in battello da Laveno Mombello all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, una delle meraviglie più visitate della sponda lombarda. Un tragitto breve che riavvicina luoghi Tweet live su X