Lago di Como superata la soglia di allarme | mancano pochi centimetri all' esondazione

Il Lago di Como, simbolo di bellezza e tranquillità, si trova in una situazione critica: ha superato la soglia di allarme con un livello idrico preoccupante. Mentre il cambiamento climatico intensifica eventi estremi, è fondamentale riflettere sull'impatto che queste crisi ambientali hanno sui nostri territori. Rimanere informati è cruciale; ogni goccia conta, e la salvaguardia del nostro patrimonio naturale deve diventare una priorità. Quale sarà il futuro del lago più amato d'Italia?

Questa mattina, mercoledì 4 giugno 2025, il Lago di Como ha raggiunto quota 112,5 centimetri sopra lo zero idrometrico, superando la soglia di allarme fissata a 110 cm. La fase di attenzione scatta a 90 cm, quella di pre-allarme a 100 cm, ma la situazione attuale certifica ufficialmente un quadro. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Lago di Como, superata la soglia di allarme: mancano pochi centimetri all'esondazione

Leggi anche questi approfondimenti

L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura - Protagonista degli eventi, l'olio extravergine d'oliva si svela in tutta la sua ricchezza e varietà, celebrando l’heritage culturale e gastronomico del Lago di Como.

Segui queste discussioni su X

"Il segreto di Villa Carlotta": sul Lago di Como con la saga (in 5 romanzi) di Silvia Montemurro Ogni libro è dedicato a una villa e alla principessa che l’ha realmente abitata http://illibraio.it/news/narrativa/il-segreto-di-villa-carlotta-1472350/… @GiuntiEditore Tweet live su X

Como: arte, eleganza, manifattura A Como, tra le rive del lago e i telai che tessono sete preziose, l'arte si fonde con l'eccellenza manifatturiera per uno stile inconfondibile. È in questo scenario unico che @Nico1oPaz ha vissuto il suo primo anno da professi Tweet live su X

Ilary Blasi dice sì a Bastian: proposta di nozze sul Lago di Como https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/05/14/news/ilary_blasi_proposta_matrimonio_bastian_como-424187529/?rss&ref=twhl… Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

A Como il lago uscito dai tombini: la situazione peggiora, attivate le idrovore, una corsia resta chiusa

Come scrive comozero.it: Aggiornamento (13.06) la situazione è peggiorata tanto da richiedere l’intervento della Protezione civile con le idrovore: 9.33 Ci risiamo: qualche pioggia, Lago di Como alto ma nemmeno troppo (105 ce ...

Lungolago di Como, in funzione le idrovore. Resta chiusa una corsia

Si legge su espansionetv.it: Il Lago di Como continua a salire e nel tardo pomeriggio ha superato i 110 centimetri, livello considerato di allarme ...

Sul lago di Como l’aria più pulita della Lombardia: polveri sottili al minimo. E senza allevamenti...

Come scrive ilgiorno.it: A Lecco la soglia di allarme di 50 grammi per metro cubo è stata superata per soli sei giorni ... inquinate LECCO – Su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno si respira l ...